(red) - Die Bezirksversammlung des Weinbauverbandes Württemberg im Bezirk Oberes Neckartal findet am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr in der Kelter der Weingärtner Esslingen, Lerchenbergstraße 16, in Mettingen statt. Neben den üblichen Regularien und dem Bericht des Bezirksvorsitzenden Friedrich Rapp steht ein Vortrag eines Referenten des baden-württembergischen Ministeriums für Ländlichen Raum zum Erhalt des Steillagenweinbaus auf der Tagesordnung. Der Präsident des Weinbauverbands Württemberg, Hermann Hohl, spricht zu aktuellen weinbaupolitischen Fragen.

