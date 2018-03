(seb) - Am Wochenenden kam es in der Landeshauptstadt zu drei Unfällen mit Stadtbahnbeteiligung. Während eine 58-jährige Autofahrerin in Zuffenhausen und ein 42 Jahre alter Fußgänger im Stuttgarter Westen nur leicht verletzt wurden, hatte ein Betrunkener an der Haltestelle Schlotterbeckstraße in Untertürkheim weniger Glück. Er wurde am Samstagabend von einem Zug überfahren und schwer verletzt. Sein linker Fuß musste amputiert werden.Nach Polizeiinformationen ist der 53 Jahre alte Mann schon am Samstagnachmittag mehreren Passanten im Haltestellenbereich rund um die Augsburger Straße aufgefallen. Er habe über einen längeren Zeitraum Wodka