WangenNach 90-minütiger Diskussion über die Erweiterung des Betriebshofs der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) waren Wangens sonst ruhige Bezirksbeiräte aufgebracht. Nach mehrfachem Nachfragen erkannten sie: Sie hatten eigentlich nichts zu bestimmen, sollten nur informiert werden. Die Verlegung großer Teile des bisherigen Betriebshofes in der Türlenstraße in die Gingener Straße soll in den nächsten Tagen vom Gemeinderat beschlossen werden. „Eine beschämende Art und Weise mit dem Bezirksbeirat umzugehen“, sprach Ingrid Kreis von den Freien Wählern den Bezirksbeiräten aller Parteien aus dem Herzen. Einstimmig und brüsk fassten sie einen Beschluss: Sie