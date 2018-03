Mehr als fünf Jahre nachdem das Weinbaumuseum Stuttgart umgebaut und mit innovativem Ausstellungskonzept neu eröffnet wurde, hat sich die Alte Kelter am Uhlbacher Platz als ein Besuchermagnet etabliert. Zwar konnte der Rekordwert aus 2016 nicht erreicht werden, aber auch 2017 strömten mehr als 14 000 Besucher in das historische Fachwerkgebäude - und das trotz verkürzter Öffnungszeiten. „Wir wollen das Thema Weinbau in Stuttgart für den Tourismus weiter vorantreiben“, sagt Museumsleiterin Andrea Gehrlach.

Unangefochten auf Platz eins der Hitliste der Ausstellungsorte mit den meisten