(mk) - Der Gemeinderat sucht fieberhaft nach einer Lösung für den Fernbusbahnhof. Der Standort in Vaihingen hat keine Chance, so lange die Zufahrtsstraßen nicht ausgebaut werden, das Provisorium am Obertürkheimer P + R-Parkplatz soll auch keine Dauerlösung werden. Die Bauarbeiten für den Interimsbahnhof in der Hafenbahnstraße haben derweil begonnen.

„Am 1. April geht der Interimsbahnhof in Obertürkheim in Betrieb“, sagt Planer Gerhard Rotermund. Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) wird wegen den Bauarbeiten zu Stuttgart 21 aufgegeben. Nach drei Jahren andauernden Diskussionen über einen neuen Standort für den ZOB, hatte es