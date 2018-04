RohrackerMenschen über 65 Jahren machen in Stuttgart rund ein Fünftel der Bevölkerung aus. Die Arbeit ihrer politischen Vertreter, der Stadtseniorenräte, ist dagegen kaum bekannt. Dabei sind sie sehr aktiv, wie sich in der Hedelfinger Bezirksbeiratssitzung zeigte. „Unsere Aufgaben sind vielfältig. Wir wollen die Interessen der älteren Bürgerinnen und Bürger im Stadtbezirk gegenüber der Öffentlichkeit vertreten“, sagte Hedelfingens langjährige Stadtseniorenrätin Helga Fehrmann. Darüber hinaus bieten die Stadtseniorenrätinnen zweimal im Jahr eine Sprechstunde in der Begegnungsstätte an. Besucher erhalten Informationen über Patientenverfügungen,