Seit gestern 12 Uhr streiken die in der GDL organisierten Lokführer. Im Neckarhafen standen die Räder dennoch nicht still. Aber es herrscht Unruhe und Unsicherheit, wie sich der Ausstand auswirken wird. Notfallpläne liegen in Schubladen der Firmen und einige sind bereits auf Lastwagentransport umgestiegen.

Auf dem DUSS-Containerbahnhof an der Hafenbahnstraße herrschte gestern anscheinend der alltäglich Umtrieb: Lastwagen mit Containern auf dem Hänger fuhren aufs Gelände, der fahrbare Verladekran rollt heran, packt mit seinen vier Armen den