(ale) - Nach der Premiere im Vorjahr hat sich die Terminänderung beim Uhlbacher Herbst etabliert. Am Donnerstagabend herrschte bei der 59. Auflage des Weinfestes in der Uhlbacher Kelter bereits eine tolle Stimmung. Das Festzelt war prall gefüllt und vor der Bühne wurde getanzt. Das Traditionsfest lockt Besucher aus nah und fern an.

Eigens aus Bremen war Cordula Braun angereist. „Nicht ganz“, gesteht sie augenzwinkernd. „Ich bin hier auf Besuch“, aber der erste Weg führte auf den Uhlbacher Herbst. Zwar gibt es in der Hansestadt auch Weinfeste, „aber die finden meist auf der Straße statt, haben nicht so ein schönes