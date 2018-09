Im Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung ist nicht ein einziger neuer Kreisverkehr vorgesehen - auch nicht der auf den Otto-Hirsch-Brücken in Obertürkheim. Das stößt auf völliges Unverständnis im Stadtbezirk. Neben dem Bezirksbeirat fordert nun auch der Bürgerverein und der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Obertürkheim/Uhlbach mit einem Brief an die Gemeinderäte die Realisierung. Neben einem besseren Verkehrsfluss und der Lärmminderung würde so auch ein schönerer Ortseingang geschaffen.

Seit Jahrzehnten wird bereits ein Kreisverkehr auf den Otto-Hirsch-Brücken an der Ecke Imweg/Göppinger