(ale) - Illegale Gartenhäuser sind in allen Landschaftsschutzgebieten der Landeshauptstadt ein großes Problem. Neu ist jedoch, dass Grundstücke auch als Lagerfläche für alten Bauschutt genutzt werden. Gleich in mehreren Gärten am Uhlbacher Götzenberg stapeln sich unter anderem Asbestplatten. Laut dem städtischen Amt für Umweltschutz gehe davon keine Gefahr aus. Dennoch soll nun geklärt werden, ob solche Lager im Landschaftsschutzgebiet erlaubt sind.

Für den ehemaligen Grünen-Bezirksbeirat Willi Schraffenberger ist es „schon ein Hammer“, dass gleich in mehreren Gartengrundstücken nur wenige Hundert Meter unterhalb der Sportanlage