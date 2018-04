RotenbergEine Zauneidechse sonnt sich in einer Nische und Ameisenlöwen, die Larven einer Netzflügler-Art, haben in den Felsen Trichter gegraben, um kleine Insekten zu fangen. Die Sandsteinaufschlüsse auf der Egelseer Heide sind eines von 20 Top-E-Flächen, die die Landeshauptstadt Stuttgart künftig mit effizienten Maßnahmen besonders pflegen, schützen und aufwerten will. „Wir wollen damit dem Artensterben entgegenwirken“, sagt Umweltbürgermeister Peter Pätzold. Dazu hat das Amt für Umweltschutz einen 360 Seiten starken Katalog herausgegeben. Gemeinsam mit Experten, unter anderem der Naturschutzverbände, hat Hans Christian Stotzem vom