ObertürkheimVorsichtig steckt Patrick T. den Dichtring auf den Kolben. Sitzt er auch richtig? Behutsam stellt er anschließend die Schraube in eine spezielle Aufnahmevorrichtung, genannt Tray. Mit viel Fingerspitzengefühl setzt er Stück für Stück das Bauteil zusammen. Aufgaben wie diese übernehmen die Neckartalwerkstätten (NTW) des Caritasverbandes in Hedelfingen für die Firma Festo, die in der Automatisierungstechnik weltweitführend ist.

Dort lässt das Esslinger Unternehmen seit mehr als zehn Jahren unter anderem Kolben, Blindstopfen und Magnetdeckel fertigen, Kartonage-Wagen konfektionieren und weitere Kleinteile zusammenstecken.