(mk) - Die längeren Genehmigungsfristen innerhalb der Stuttgarter Stadtverwaltung machen es notwendig, dass die Organisatoren des traditionellen Obertürkheimer Weihnachtsmarkts mögliche Standbetreiber bereits vor den Sommerferien an die Adventszeit erinnern müssen. Der Handels- und Gewerbeverein Obertürkheim-Uhlbach veranstaltet am Samstag, 3. Dezember, den 29. Obertürkheimer Weihnachtsmarkt. Dieser wird sich wie gewohnt über folgendes Gebiet erstrecken: Im Fußgängerbereich Augsburger Straße zwischen Asangstraße und Wittenbergstraße werden sich Stände aufstellen können. Die Bewerbungsunterlagen mit den Bewerbungsbögen und den Zulassungsrichtlinien der Stadtverwaltung können ab sofort beim Bezirksamt Obertürkheim, Augsburger Straße 659, 70329 Stuttgart angefordert oder direkt im ersten Stock des Bezirksrathauses in Zimmer 13 abgeholt werden. Aber Vorsicht: Die Bewerbungsfrist endet bereits am 5. August. „Später eingehende Bewerbungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden“, bedauern die HGV-Verantwortlichen.