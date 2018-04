Alte Schule hat einen Dachschaden

Rohracker Kosten für Sanierung der durchgefaulten Balken belasten Bürgerhausverein

Der Förderverein Alte Schule musste einen Dachschaden reparieren lassen. Die Kosten in Höhe von 29000 Euro reißen ein Loch in den Etat des einzigen Bürgerhauses in Stuttgart, das keine städtischen Zuschüsse erhält.