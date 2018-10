Überwiegend sachlich, konstruktiv und doch kontrovers diskutierten am Dienstagabend Bezirksbeiräte und Bürger die aktuellen Pläne, die Aldi-Manager Lars Podehl vorstellte. Auf dem Postareal ist ein Neubau geplant. In ihm sollen die 1100 Quadratmeter große Discounter- und eine Postfiliale, eine Tiefgarage, Büros und eventuell ein Hotel unterkommen. Bürger mahnen ein Verkehrs- und Parkkonzept an. Während die Befürworter Aldi als „Magnetbetrieb für den Ortskern“, sehen, befürchten die Gegner, eine Gefährdung des Cap-Marktes.

Der Bezirksbeirat tagte im katholischen Gemeindezentrum