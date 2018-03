Untertürkheim - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende zwischen Samstag und Sonntag in der Zeit von 19 bis 11.30 Uhr 9 Fahrzeuge an der Augsburger Straße zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die 9 Autos unterschiedlicher Fabrikate waren auf Höhe der Augsburger Straße 285 am Fahrbahnrand abgestellt. Die unbekannten Täter zerkratzten die Autos vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 89 90-35 00 zu melden.

