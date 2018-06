Viele Untertürkheimerinnen und Untertürkheimer beschleichen Heimatgefühle, wenn sie an der Ötztaler Straße 11 und 14 vorbeigehen. Tausende Kinder verbrachten viele Stunden ihrer Kindheit in dem schmucken Gebäude und erfuhren viel Nestwärme in ihrem Kindergarten neben der Nebelhornschule. Die meisten fühlten sich aufgehoben und wohl, was auch der Name „Storchennnest“ symbolisiert. Doch das Nest ist alt geworden. Es weist einige bauliche Mängel auf und die Raumeinteilung entspricht nicht mehr den heute geltenden pädagogischen Maßstäben. Die Diskussionen um die Modernisierung der Immobilie reichen einige Jahre