25 Menschen evakuiert

Ursache für Feuer in Mehrfamilienhaus an der Ulmer Straße noch unklar

Ein Großbrand in Wangen hat am Samstagabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Aufgrund des Feuers im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ulmer Straße mussten 25 Personen evakuiert werden. Der Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar.