ObertürkheimEin 19-jähriger berufsloser Mann aus Stuttgart sitzt seit Mittwoch auf der Anklagebank der 2. Großen Jugendstrafkammer des Landgerichts. Die Anklage lautet auf dreifache schwere räuberische Erpressung mit einer Gesamtbeute von rund 3000 Euro. Neben einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Obertürkheim soll er auch die Tankstelle der Schwabengarage in der Cannstatter Straße gleich zwei Mal überfallen haben.

Gefasst wurde der 19-Jährige am November vergangenen Jahres, nachdem kurz zuvor die Tankanlage der Schwabengarage in der Cannstatter Straße überfallen wurde. Der damals mit einem schwarzen Tuch und einer Sonnenbrille maskierte