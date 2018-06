(mas) -Für viele ist er auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni unverzichtbar: der Coffee to go. 2,8 Milliarden Einweg-Becher werden dafür in Deutschland pro Jahr verbraucht. Müll, der mit einem Mehrweg-Becher leicht zu vermeiden wäre. Während die Lebensmittelüberwachung unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen ihr Okay dafür gibt, zeigen sich im Praxistest noch ganz andere Probleme.

Für die Herstellung dieser Becher seien laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) 64 000 Tonnen Holz, 1,5 Milliarden Liter Wasser, 11 000 Tonnen Kunststoff notwendig. Um diesem Verbrauch entgegenzuwirken, hat ein Aktionsbündnis in Tübingen