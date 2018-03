(mk) - Der evangelische Krankenpflegeverein feierte am Freitag-abend sein 100-jähriges Bestehen und ist, wie Festrednerin Ursula Lehr bewies, in bester Gesellschaft. Immerhin gibt es in Deutschland etwa 500 Menschen, die sogar älter als 105 Jahre sind. Diese Tatsache war eine von vielen erstaunlichen Fakten, mit denen die ehemalige Gesundheitsministerin in kompetenter und unterhaltsamer Form auf „Altern und Älterwerden im Wandel“ aufmerksam machte.

Eigentlich erhält der Jubilar Präsente. Zu seinem 100-jährigen Bestehen beschenkte der evangelische Krankenpflegeverein allerdings die Gäste. Er offerierte ihnen eines der