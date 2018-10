Von Alexander Maier

Ganz egal, ob es ein neues Haus oder eine neue Wohnung sein soll oder ob es an der Zeit ist, die eigenen vier Wände zu modernisieren: Wer seine Wohnsituation verbessern möchte, braucht heutzutage jede Menge Fachwissen - oder verlässliche Partner, die ihn auf diesem Weg begleiten. Die findet man am besten bei der Bau- und Immobilienmesse unserer Zeitung, die an diesem Samstag und Sonntag im Esslinger Neckar Forum ansteht. Bislang fanden beide Veranstaltungen getrennt voneinander statt. „Doch weil sich die Baumesse und die Immobilienmesse so ideal ergänzen, haben wir sie zum ersten Mal kombiniert“, erklärt Chef-Organisatorin Heike Poliak-Klein. Entsprechend groß ist die Resonanz: 18 Aussteller aus dem Immobilienbereich und 34 Anbieter aus der Baubranche werden sich und ihre vielfältigen Angebote im Neckar Forum vorstellen. Und sie freuen sich auf zahlreiche Besucher, die nicht nur schauen, sondern auch Kontakte knüpfen und sich informieren wollen.

Gerade in Zeiten niedriger Zinsen denken viele darüber nach, sich endlich den Traum von einer eigenen Immobilie zu erfüllen. Doch das ist leichter gesagt als getan: Die Nachfrage ist riesengroß, das Angebot ist jedoch überschaubar. Und weil es um viel Geld geht, empfiehlt es sich doppelt und dreifach, alle Aspekte des Immobilienkaufs rechtzeitig abzuwägen und am Ende kluge Entscheidungen zu treffen. Das fängt beim passenden Finanzierungsmodell an, setzt sich mit der Wahl des idealen Wohnorts und des auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Immobilienformats fort. Neben Immobilienanbietern und -händlern werden sich im Neckar Forum Wohnbaugesellschaften, Bauträger und Finanzdienstleister präsentieren. So haben die Besucher ausgiebig Gelegenheit, sich beraten zu lassen, mit möglichen Partnern ins Gespräch zu kommen und Kontakte für eine weitere Zusammenarbeit zu knüpfen. Denn der Immobilienkauf ist bekanntlich Vertrauenssache.

Moderne Technik macht’s möglich

Wer eine Immobilie bereits sein Eigen nennt, hat einen wichtigen Schritt geschafft, der das ganze Leben prägen kann. Doch für Haus- und Wohnungsbesitzer ist es damit noch lange nicht getan: Die eigenen vier Wände wollen gepflegt und möglichst auf dem aktuellen technischen Stand sein. Und auch da bietet die Messe am Samstag und Sonntag vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren. 34 Aussteller zeigen dort, was man tun kann, wenn man bauen, renovieren, modernisieren oder verschönern will. Das Spektrum ist riesengroß, und selbst diejenigen, die sich schon genauer orientiert haben, werden dort noch allerhand Neues und Bedenkenswertes finden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Investitionen ins eigene Haus oder in die eigene Wohnung gut angelegt sind. Wer zum Beispiel die modernen technischen Möglichkeiten nutzt, um Energiekosten zu senken, spart bares Geld. Und wer in seinen Wohnkomfort oder in ein schönes Ambiente investiert, gewinnt erheblich an Lebensqualität.

Wissenswertes für Messebesucher

Öffnungszeiten: Die Bau- und Immobilienmesse im Esslinger Neckar Forum ist am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

