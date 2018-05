EsslingenWie macht man aus Bürgern von Esslingen-Zell im schönen Landkreis Esslingen solche aus Zell im Landkreis Göppingen? Ganz einfach: Indem man schlicht die Ortsschilder austauscht. So geschehen in der Nacht zum 1. Mai, als Scherzkekse den anbrechenden Tag der Arbeit besonders ernst nahmen und sich fleißig ans Werk machten. Und so wurden etwa die Ortseingangsschilder Esslingen-Zell, Zell unter Aichelberg oder Zell bei Börtlingen abmontiert und ausgetauscht. Esslingen-Zell mutierte so zu Zell unter Aichelberg, wie unser Foto beweist. Das hat Oliver Geserik aus Zell in Esslingen einerseits amüsiert, andererseits aber auch alarmiert, als er mit seinem