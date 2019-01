EsslingenFrüher reichte oft ein Knirps-Regenschirm in der Handtasche, um sich für Wetterkapriolen zu wappnen. Heute will man per App genau wissen, was so abgeht im Tagesverlauf am Himmel. So saß ich neulich in voller Jogging-Montur zu Hause, wollte nur noch eben das Gewitter vorbeiziehen lassen, das laut Handy jetzt meine Strecke passieren wird. Ich wartete. Wunderte mich über den blauen Himmel. Wartete. Den ganzen Vormittag lang passierte: nichts.

Das Problem ist ja, dass inzwischen jeder einen digitalen Wetterfrosch in der Tasche hat. Aber jeder Regenradar weiß es besser: Der eine sagt Niederschlag in exakt einer Stunde voraus, der andere um