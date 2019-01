EsslingenDas Wetter kann ja sein, wie es will: Allen recht ist es nie. Was haben wir im Rekordsommer 2018 kollektiv mit der Hitze gehadert. Und jetzt, kaum ist das Thermometer unter den Gefrierpunkt gestürzt, jammern die ersten über angeblich drohende Frostbeulen. Die Touristiker – erst jüngst auf der Stuttgarter Urlaubsmesse CMT – reagieren reflexhaft mit tropischen Ferienempfehlungen. Was ja gut gemeint ist, aber ausblendet, dass auch der schönste Urlaub mal zu Ende ist – und der Kälteschock desto ärger, je wärmer die Gefilde sind, aus denen man zurückkehrt. Vom karibischen zum westeuropäischen Winter sind es derzeit halt doch lässige 35 Grad