EsslingenDie vergangenen Tage waren Tage des Wachwechsels. Chronologisch gesehen nahmen sie ihren Anfang im Esslinger Gemeinderat: Mehr als zwei Jahrzehnte prägte Andreas Koch die Arbeit der SPD-Fraktion, vor acht Tagen übergab er den Vorsitz an Nicolas Fink. Also fast schon ein historischer Akt, liegen doch die Anfänge der Kochschen Schaffensperiode in einem anderen Jahrhundert, ja fast schon in einem anderen Zeitalter: Das Internet lernte zu dieser Zeit gerade laufen. Der damalige Tennisstar Boris Becker sitzt in einem dunklen Salon voller Bücher in einem dickem Ledersessel vor einem Computer und wirbt für einen Internetanbieter mit dem Satz „Ich bin