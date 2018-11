EsslingenDie Sprache ist manchmal wie ein Code von Gleichgesinnten. Das trifft zum Beispiel auf den Sport zu. Fans der Leibesübungen tauschen sich mitunter in sehr abgedroschenen Phrasen aus, doch das stört in der Regel nicht. Hat man professionell mit Sprache zu tun, muss man darüber aber automatisch mehr nachdenken.

Das Gespräch mit einem Sportkollegen drehte sich daher jüngst um solche Sprachphrasen in der Sportberichterstattung. Sie bieten sich zwar wunderbar an, weil sie so bildlich und vor allem so oft gebräuchlich sind, jeder sie kennt, jeder sie versteht. Vor allem im Fußball. Dabei sind sie oftmals doch recht unsinnig.

Was hat