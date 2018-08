EsslingenSchön, wenn man mit zehn Fingern tippen kann, aber manchmal machen sie, was sie wollen. Zum Beispiel schreibe ich regelmäßig Münster St. Pauli. Es muss an meinem Nachnamen liegen. Denn eigentlich weiß ich nur zu gut, dass der Gottesdienst oder ein Konzert, das angekündigt werden soll, bestimmt nicht in einem Hamburger Vergnügungsviertel stattfindet, sondern in St. Paul, dem frühgotischen Sakralbau unweit des Esslinger Marktplatzes. Dank Internet weiß ich aber auch, dass anderen noch viel schönere Verschreiber unterlaufen. Da ist zum Beispiel der Händler, der in seinem Schaufenster damit wirbt: „Wir beten frischen Fisch“. Was ein fehlendes i so