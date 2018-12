EsslingenAn guten, schlechten, kalten, heißen und manchmal selbst an nassen Tagen verfolge ich ein Prinzip: mit dem Rad ins Geschäft fahren. Zumindest die letzte Etappe der Anreise aus Stuttgart. Immerhin 2000 Meter Minimalsport, also gar vier Kilometer pro Tag. Vom Oberesslinger Bahnhof in die Zeppelinstraße zum Bechtle-Verlag.

Da das ehemalige Arbeitsrad eines Tages am Fahrradunterstand auf der Bahnhofsüdseite weg war – ein Dieb hatte sich offenbar sehr genau für Klappräder interessiert –, half ein Kollege aus. Sein „alter Göppel“, wie er mit ein wenig Wehmut sagte, könne mir helfen. Und so saust das Gefährt seither täglich am Neckar entlang gen