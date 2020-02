PlochingenDas Leben ist kein Ponyhof – im Landkreis Esslingen schon gleich gar nicht. Eine filmreife Verfolgungsjagd mit Showdown in Reichenbach, blutige Auseinandersetzungen, vielleicht sogar ein Bandenkrieg in Nürtingen und Plochingen. Und jetzt haben Unbekannte auch noch einen Bankautomaten in der Stadt am Neckarknie gesprengt. Verdammt viel kriminelle Energie, die sich da in den vergangenen Tagen über den Osten des Landkreises entladen hat. Da sind ja selbst die „Tatorte“ mit dem Psychopathen aus Dortmund eine Nullnummer dagegen.

So ist es fast beruhigend, dass es andere Fernsehgenres mit dem wahren Leben nicht so genau nehmen. Beispielsweise