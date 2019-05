EsslingenEs ist ein ganz normaler Tag und ein ganz normaler Verwaltungsausschuss im Alten Rathaus. Routiniert wie immer kündigt Oberbürgermeister Jürgen Zieger einen Bericht über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Stadt an – an sich nichts Ungewöhnliches. Trotzdem horcht so mancher Stadtrat auf. Denn dieser Bericht soll vom Amt für Wirtschaft kommen. Und ein solches – so zumindest die einhellige Meinung in dem Gremium – gibt es in Esslingen gar nicht. Weit gefehlt: Doch, doch, erwidert der OB auf die vorsichtige Nachfrage des CDU-Fraktionschefs. Vor etwa einem Monat habe man das Referat für Wirtschaftsförderung in Amt für Wirtschaft umgewandelt: