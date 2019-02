EsslingenMit Höflichkeit und Rücksicht ist das manchmal so eine Sache: Früher wurden dicke Bücher wie die des Herrn von Knigge studiert, damit man sicher sein konnte, stilsicher und mit Anstand durchs Leben zu kommen. Heutzutage scheinen viele gar nicht mehr zu ahnen, dass es außer ihnen auch noch andere auf der Welt gibt. Und was dabei am schlimmsten ist: Manchmal ertappt man sich bereits dabei, dass man Rücksichtnahme und Respekt von anderen schon gar nicht mehr erwartet. Nur ab und an wird einem noch bewusst, wie viel sich schon verändert hat. Kürzlich war’s in einer voll besetzten Bahn: Alle Plätze sind belegt, als eine alte Dame einsteigt, die