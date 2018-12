EsslingenAdvent, Advent… Schon sind ein paar Türchen am Kalender geöffnet. Und? Um was sind Sie reicher geworden in den vergangenen Tagen? Bildchen, Schokotäfelchen, Sprüche, Lipgloss, Teebeutel, Gesichtscremes oder gar Leckerlis für Hund und Katze? Die Palette an Adventskalender-Inhalten ist vielfältig, schließlich profitiert jeder Produzent gerne auch von der wachsenden Großzügigkeit der Verbraucher vor Weihnachten. Was einst dazu gedacht war, bei Kindern die Vorfreude aufs Fest zu steigern, ihnen die Wartezeit zu verkürzen und vor allem an das Weihnachtsthema heranzuführen, erhöht heute auch unter Erwachsenen die Zwangsbeglückung schon weit vor den