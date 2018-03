EsslingenWenn in China ein Sack Reis umfällt, interessiert das hierzulande keine Menschenseele. Deshalb machen Journalisten keine Nachricht daraus. Ähnliches gilt für tägliche kleine Geplänkel zwischen Kosovo und Serbien. Seit kurzem ist das anders. Wegen eines Streits unter Stromnetzbetreibern in der Balkanregion verpassen Esslinger Kinder ihren Schulbus. Während das Kind in aller Ruhe die Zähne putzt, wirft Mama üblicherweise einen Blick auf die Mikrowellenuhr und macht eine Zeitansage. An jenem Morgen ist das Kind gut in der Zeit. Doch gerade als es die Schuhe bindet, brummt etwas, das sich verdächtig nach Bus 112 anhört. Ein Blick aus dem Fenster