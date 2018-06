Esslingen Große Ereignisse werfen ihre Schatten weit voraus. Vermutlich am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg wieder die Gemeinderäte in 1101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Abgestimmt wird auch über die Kreisräte in den 35 Landkreisen. In der Region Stuttgart wird außerdem die Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart neu gewählt. Und als ob das noch nicht reichen würde, findet die Kommunalwahl im Ländle traditionell zusammen mit der Europawahl statt. Die Wählerinnen und Wähler mögen sich also schon einmal darauf vorbereiten, zu kumulieren, zu panaschieren und den Überblick