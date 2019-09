EsslingenLa Rentrée, die Rückkehr nach den großen Ferien in den Alltag, ist in Frankreich ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Ein kleines Rentréele konnte man als wohlwollender Betrachter in den vergangenen Tagen auch im Kreis Esslingen beobachten – wenngleich der Schulanfang am Mittwoch manche Heimkehrer wohl erst nach dem Wochenende an den Neckarstrand zurück spülen wird. Was sie verpasst haben? Zum Beispiel das Mopsrennen in Wernau. Vom Ambiente her gesehen zwar nicht ganz vergleichbar mit dem Pferde-Event in Ascot, aber dafür fand man auch ohne Fascinator oder anderem Kopfschmuck Einlass.

Für viele Azubis ist schon der Alltag eingekehrt. 60