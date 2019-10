EsslingenWas treibt eine Wetterfrau aus dem Fernsehen an einem Montagabend ins Wernauer Quadrium? Der Esslinger Landrat. In Claudia Kleinert hat sich Heinz Eininger prominente Unterstützung gesucht, um die ehrgeizigen Klimaziele für den Kreis unters Volk zu bringen. Kleinert hat jedenfalls sehr deutlich gemacht, was sie von verharmlosenden Bewertungen wie der „Klimahysterie“ hält. Nämlich gar nichts. Dass die wachsende Menschheit mit ihrem bloßen Ausatmen am hohen Kohlendioxid-Ausstoß schuld sein könnte, hält sie für ausgemachten Schwachsinn: „Egal, wie viel Sie ausatmen, entscheidend ist, ob Sie mit dem Auto nach Hamburg fahren.“

Tags drauf war