Esslingen Bahnbashing ist langweilig geworden. Es ist doch immer das Gleiche: Verspätungen, Zugausfälle, schlechte Kommunikation. Was will man sich da noch aufregen? Viel besser ist es, wenn man sich schon im Vorhinein auf das Schlimmste gefasst macht, dann kann einen so leicht nichts mehr schocken. Dabei kann man ganz geschickt auch die Liebsten daheim mit einbeziehen: Warum nicht einfach so tun, als würde der Zug regulär zwei Stunden später ankommen als von der Bahn terminiert? Dann freuen sie sich (hoffentlich), wenn man eine halbe Stunde eher nach Hause kommt als angekündigt.

Sinnvoll ist es auch, sich im Vorfeld darauf einzustellen, in großer