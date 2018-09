Esslingen "In 50 Metern bitte rechts abbiegen.“ Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie die Frau in ihrem Navigationsgerät am liebsten anschreien würden? Weil sie einfach keine Ahnung hat, wie man am besten zu Ihnen nach Hause fährt?

In meinem etwas älteren Modell fürs Auto habe ich aus diesem Grund die Frauen- durch eine Männerstimme eingetauscht – das macht mich allerdings auch nicht viel gelassener, wenn der werte Herr mich den großen Umweg über einen abschüssigen, kurvigen Feldweg fahren lässt, statt die bestens ausgebaute Ortsdurchfahrt zu empfehlen, obwohl die Strecke viel kürzer ist. Der Mann kennt diese Straße nämlich gar nicht. Die Hauptstraße!