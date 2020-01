EsslingenDer konventionelle PC-Nutzer ist ja mit den Jahren in Sachen Spam- und Phishingmails im Allgemeinen vorsichtiger und auch misstrauischer geworden. Der Schreiberin dieser Zeilen geht es zumindest so. Hatte sich vor rund 15 Jahren noch ernsthaft überlegt, ob sie dem höflichen nigerianischen Prinzen nicht bei seinem finanziellen Dilemma helfen könnte, wandern heute auch Mails, die angeblich von Bekannten stammen, meist ungeöffnet in den virtuellen Papierkorb. Wer sie erreichen will, macht das außerhalb der Arbeit meist auf anderen Wegen. Neulich jedoch landete eine Mail im Postfach, die die Aufmerksamkeit der Autorin erweckte. „Überweisung