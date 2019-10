EsslingenDu suchst dir immer hässliche Ecken! Mein Gegenüber verpackt seine Kritik mit einem Lächeln. Es ist nett gemeint. Ich wehre mich. Erstens nicht immer (ich kann auch Sonnenuntergang!) und zweitens nicht hässlich.

Was ich eingestehe: Mein Blick wird angezogen von Ungereimtheiten und Unzeitgemäßem. Dinge, die irgendwie aus der Zeit fallen und doch in ihr existieren. Dazu gehören auch Esslingens große Brachen, über die ich in der EZ am Sonnabend eine Geschichte veröffentlichte. Die Resonanz darauf ist ziemlich groß, und der oben angeführte, eher persönliche Kommentar war nur eine Reaktion. Eine andere auf Facebook fällt deutlich kürzer aus: