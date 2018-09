Anzeige

Von Patrick Kuolt





Sie kennen das sicher: Es klingelt an der Tür. „Bestimmt der Paketbote“, denkt man sich, denn man erwartet eine Lieferung. Passierte mir erst kürzlich wieder. Ein Herr in einem gelben Oberteil stand vor der Tür. „Juhu, mein Päckchen ist da“, dachte ich mir in einem ersten Anflug kindlicher Freude. Bei genauerem Nachdenken und Hinsehen stellte ich jedoch zwei Dinge fest, die meine Euphorie jäh bremsten. Erstens: Konnte es sein, dass meine Bestellung derartig schnell zugeliefert wird? Zweitens: Der nervös von einem Bein auf das andere trippelnde junge Mann hatte nichts päckchenartiges in der Hand. „Können Sie etwas für den Nachbarn annehmen?“ Natürlich stimmte ich zu, denn es herrscht ein gutes Nachbarschaftsverhältnis im Haus. Und ich wollte dem gestressten Mann ja helfen - er war sogar sehr gestresst, es war Vorweihnachtszeit.

Jedoch hatte ich mir unter einem „Päckchen“ nicht vorgestellt, dass wenig später drei Pakete inmitten meiner kleinen Wohnung stehen, die der Mann nach und nach hereintrug. Eines so ausgewachsen breit und schwer, dass der Eingangsbereich nahezu vollständig zugestellt war. Nun ja. Wird bald abgeholt. Dachte ich. Falsch gedacht, denn der nette Herr hatte keine Mitteilung in Nachbars Briefkasten hinterlassen.

So standen die Pakete am nächsten Tag noch da, als es erneut klingelte. Wieder die Post. „Jetzt aber meins“, fing ich innerlich an zu jubeln. Mit freudiger Miene öffnete ich die Tür. „Ob ich vielleicht ...?“ „Klar, kein Problem, geben Sie her“, sagte ich, während meine Mundwinkel sich gen Boden krümmten. Das diesmal angekündigte EINE Päckchen hatte erneut Kinder. Oder Geschwister. Wie auch immer. Somit zierten neben der Weihnachtsdekoration nun auch sechs Pakete und Päckchen den Flur. Wunderbar. Ob der Paketbote überhaupt in den oberen Etagen geklingelt hatte? Oder hatte er einfach keine Lust auf Treppen laufen? Gehört habe ich jedenfalls nichts. Und man hört es. Immer.

Immerhin fand an diesem Tag jedes hellbraun-sandfarbene oder weiße Ungetüm seinen Besitzer. Mein eigenes Päckchen durfte ich jedoch in der Filiale abholen. Einige Tage später. Weil ich unter der Dusche stand, als es klingelte. Ein Klingeln bei einem der Nachbarn habe ich übrigens nicht gehört. Der Fluch einer Erdgeschosswohnung.