Von Miriam Steinrücken





Der erste Job, die erste eigene Wohnung: Vor kurzem heuerte ich bei der Eßlinger Zeitung an und zog nach all den WGs und Wohnheimen in die Altstadt. Endlich durchschlafen, ohne mitten in der Nacht aufgeschreckt zu werden vom feierfreudigen Mitbewohner bei seiner Heimkehr von einer Studentenparty. Hoffte ich zumindest. Doch bereits in der ersten Nacht im neuen Heim wurde ich jäh aus dem Schlaf gerissen. Ein Scharren und Schmatzen, ein Rascheln und Trippeln drang aus der Küche. „Einbrecher“, war mein erster Gedanke. Aber Einbrecher kratzen nicht an Holzdielen, und sie knabbern auch nicht an der Schaumstoffverkleidung von Stromkabeln.

Erleichtert pirschte ich mich an den Eindringling heran. Doch die knarzenden Dielen warnten den Nager, sodass er durchs Fachwerk des 500 Jahre alten Hauses entkam. Von da an besuchte mich mein ungebetener Gast jede Nacht. Trotzdem habe ich ihn nie zu Gesicht bekommen. Das stachelte meinen detektivischen Ehrgeiz an: Seinen Pfotenabdruck ergatterte ich mit Vogelsand, und an der Zimmerpalme sicherte ich Bissspuren. „Zu groß für eine Maus und zu klein für einen Mader“, befand der Kammerjäger am Telefon. „Wahrscheinlich ein Siebenschläfer.“ Den könne er einfangen und im Wald aussetzen. Für läppische 200 Euro.

Fünf Anrufe später riet mir sein Kollege, es mit WC-Steinen zu versuchen. So setzte ich meinem nächtlichen Besucher Ocean Breeze vors rosa Stupsnäschen. Das hat ihm derart gestunken, dass er ein für alle Mal verduftet ist. Seitdem komme ich morgens wieder ausgeschlafen zur Arbeit.