EsslingenHeute küren wir an dieser Stelle erstmals den Mann der Woche: Titelträger ist Notzingens Bürgermeister Sven Haumacher, der für zwei Monate seinen Rathaussessel gegen den heimischen Wickeltisch eingetauscht hat und in Elternzeit gegangen ist. Der zweifache Vater folgt damit als erster Bürgermeister im Landkreis Esslingen seinem Tübinger Amtskollegen Boris Palmer. Mut zur Windel: Das wünschen wir Frauen uns durchaus auch für andere Würdenträger in Stadt und Kreis. Deshalb beantragen wir ab sofort Elternzeit auch für Großväter. Korrekter: Großelternzeit.

Mut zum Scheitern hat in dieser Woche indessen unser Kollege Harald Flößer bewiesen, der