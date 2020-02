EsslingenDie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist ja schon allein aus sozialen Gründen dem Individualverkehr vorzuziehen: Nirgendwo lernt man seine lieben Mitbürger so gut kennen wie in Bus und Bahn. Zum Beispiel Dr. Th. Lüdmann, der an der Stuttgarter Liederhalle einsteigt – und freundlicherweise noch sein Namensschild vom Internistenkongress am Revers trägt; das erleichtert die Ansprache ungemein. Oder Janine, die neulich in der S-Bahn fernmündlich ihre Beziehungskrise mit Tom erörtert. Sie glaubt, dass er. . . aber, das ist vielleicht doch zu indiskret an dieser Stelle. Wie es ausgeht, erfährt man leider sowieso nicht: Janine steigt vor der