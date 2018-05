Anzeige

Von Andreas Müller





Autofahrer werden seit gefühlten zwei Wochen auf der B 313 an der Nase herumgeführt. Sowohl in Richtung Nürtingen als auch in Richtung Plochingen kündigt eine Schild „Achtung Baustellenausfahrt“ eine Gefahrenstelle an. Von Nürtingen kommend wird der Verkehr von 100 Kilometer auf 60 heruntergebremst, ebenso der aus Plochingen. Besonders kurios ist die Einschränkung kurz nach der Autobahnauffahrt Wendlingen. Geschätzte 100 Meter nach dem 60er-Schild darf wieder auf 120 beschleunigt werden. Der Dauerfahrer auf dieser Strecke ignoriert die Beschilderung und den Warnhinweis mittlerweile, denn von einer Baustelle ist nichts zu sehen. Lediglich die Abholzung am Fahrbahnrand weist darauf hin, dass es eines Tages so weit sein könnte. Gefährlich wird es dann, wenn tatsächlich plötzlich langsam fahrende Lkw auftauchen. Wann das sein wird, das weiß nur der Geschwindigkeitsbegrenzungsschilderaufsteller-Gott.