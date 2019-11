Kreis EsslingenHeute in einer Woche endet das 25. Literaturfestival LesART. Wieder haben sich sowohl renommierte als auch aufstrebende Autorinnen und Autoren in Esslingen die Klinke in die Hand gegeben – vor einem treuen, begeisterungsfähigen aber gleichwohl kritischen Publikum. Dass die Schilderungen des Journalisten Deniz Yücel über seine Haft in der Türkei eine riesige Resonanz gefunden haben, verwundert nicht auch eingedenk der Kälte, wie sie zwischen Deutschland und der Türkei herrscht. Esslingens Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht war mit dabei, als Yücel in der Druckhalle der Eßlinger Zeitung aus seinem Buch „Agentterrorist“ las und im