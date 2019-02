EsslingenMit erstklassigem WLAN-Empfang auf dem Marktplatz ist inzwischen auch Esslingen im Netz. Lustvoll surfen und Musik hören bleibt nicht länger ein Traum. Das freut auch Touristen, die ihre Selfies vor dem Kielmeyer-Haus gerne gleich an die Lieben daheim mailen möchten. Allerdings hat die Verbindung in der Innenstadt auch einige Lücken. Plötzlich ist es dann mit dem unbegrenzten Surfen vorbei. Wer einen Song hören möchte, muss die letzte Strophe möglicherweise selbst summen, wenn er in Richtung Pliensau läuft. Wohl dem, der mobile Daten hat. Immerhin bewegt sich die Stadt schnellen Schrittes in Richtung Zukunft.

