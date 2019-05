EsslingenBei den Handballern der Region sind, wie in vielen anderen Sportarten auch, für diese Spielzeit die meisten Entscheidungen gefallen. Nur der TSV Neuhausen und der TV Plochingen gehen noch in die Verlängerung. Die Fußballer haben das Saisonfinale noch vor sich (siehe Sportteil). Es ist diese Phase des Jahres, in der bei der Sportberichterstattung besonders gerne – im Sinne von oft – von „Existenzkampf“ die Rede ist oder gar von „entscheidenden Schlachten“. Über das ganze Jahr hinweg werden hier Tabellenspitzen erobert, Raumgewinne verzeichnet oder Farben vertreten.

Wir bei der EZ versuchen, solche Begriffe aus dem Kriegsjargon zu