EsslingenWir Menschen sind ja im Allgemeinen der Meinung, dass man uns nicht so einfach beeinflussen kann. Die Autorin hat neulich etwas erlebt, das sie an dieser Einstellung zweifeln lässt. Mit knurrendem Magen saß sie nämlich kürzlich auf einer Bank an einer Haltstelle. Dabei war das Mittagessen noch gar nicht so lange her. Trotzdem: Der Magen forderte Essen. Sie sah sich auf dem Bahnsteig um und plötzlich ging ihr ein Licht auf: Einige Dutzend Meter entfernt hatte sich ein Straßenmusiker positioniert und klimperte auf seiner Harfe. Seit sie jung ist, verbindet sie diese Musik mit Essen. Schuld daran ist ihre Tante. In den